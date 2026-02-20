Selbst ernannte „Pädophilen-Jäger“ schlugen zu

„Rechtswidrige Selbstjustiz“

In diesem Prozess wegen schwerer Körperverletzung und Nötigung gehe es „insgesamt um einen Vorfall einer beispiellosen, aus dem Ruder geratenen, völlig rechtswidrigen Selbstjustiz“, sagt die Staatsanwältin, ehe sie den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Dem wird stattgegeben. Vor Verlassen des Saals hört man den Verteidiger des 16-jährigen Zweitangeklagten, der sich schuldig bekannt hat, noch sagen: „Es handelt sich um das Produkt eines Jugendkollektivs, das sich moralisch über das Gesetz gestellt hat.“ Hinter verschlossener Tür wird stundenlang verhandelt.