Wie Selenskyj in Polen ermordet werden sollte

Der gut 70 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Flughafen der ostpolnischen Stadt Rzeszow ist Ausgangspunkt für Rüstungslieferungen und für Politikerbesuche Richtung Ukraine. Der schwer bewachte Selenskyj reist bei seinen Auslandsbesuchen üblicherweise mit der Bahn aus Kiew an und steigt in Rzeszow in das ukrainische Regierungsflugzeug.