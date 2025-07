Seit Kriegsbeginn in der Ukraine

Weil die Einheit offiziell in Wladiwostok stationiert ist, kondolierte der Gouverneur der Region, Koschemjako. Die Brigade wurde aber kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine abkommandiert. Besonders schwere Verluste haben die Marineinfanteristen bei der Schlacht um die ostukrainische Stadt Wuhledar erlitten. Kiew wirft der Brigade die Beteiligung an Kriegsverbrechen vor.