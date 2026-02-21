„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen

Lawinenabgänge im Minutentakt – am Ende des Tages waren es am Freitag allein in Tirol mehr als 30 Einsätze. An zwei Schauplätzen im Bundesland gab es leider auch Tote zu beklagen. In St. Anton am Arlberg wurden am Nachmittag zwei Wintersportler – ein US-Amerikaner und ein Pole – konnten nur noch tot aus einer Lawine geborgen werden. Ein junger Einheimischer (21) wurde an der Unglücksstelle reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb.