Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute rückt Heer an

„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen

Tirol
21.02.2026 08:16
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fünf Menschen kamen am Freitag auf den Bergen in Westösterreich bei Lawinenabgängen ums Leben – vier Tote gab es allein in Tirol, einen in Vorarlberg. Die Lage bleibt auch am Wochenende kritisch – in Tirol herrscht verbreitet Gefahrenstufe 4 von 5. Abseits der gesicherten Pisten lauert tödliche Gefahr! Einsatzkräfte bangen bereits vor weiteren Tragödien! Das Bundesheer startet einen Assistenzeinsatz.

0 Kommentare

Lawinenabgänge im Minutentakt – am Ende des Tages waren es am Freitag allein in Tirol mehr als 30 Einsätze. An zwei Schauplätzen im Bundesland gab es leider auch Tote zu beklagen. In St. Anton am Arlberg wurden am Nachmittag zwei Wintersportler – ein US-Amerikaner und ein Pole – konnten nur noch tot aus einer Lawine geborgen werden. Ein junger Einheimischer (21) wurde an der Unglücksstelle reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb.

Lawineneinsatz in St. Anton
Lawineneinsatz in St. Anton(Bild: ZOOM Tirol)

In Nauders (ebenfalls im Bezirk Landeck) kam für einen 42-jährigen Deutschen jede Hilfe zu spät. Der Mann und dessen Sohn wurden im freien Skiraum von einer Lawine erfasst – der Vater ist tot, der 16-jährige Jugendliche überlebte das Unglück verletzt.

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.(Bild: zoom.tirol, Hubert Rauth)

Mehr als 30 Lawinenabgänge am Freitag
Bis zum frühen Abend verzeichnete die Leitstelle insgesamt 32 Lawinenabgänge in Tirol – 16 davon mit unmittelbarer Personenbeteiligung. Neben den vier Todesopfern gab es eine ganze Reihe von Verletzten zu beklagen. Einsätze gab es in den Bezirken Innsbruck-Land, Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte und Schwaz.

Bundesheer unterstützt Lawineneinsatz
Auch am Samstag könnte es leider in dieser Tonart weitergehen. Bergretter, Alpinpolizisten, Hubschrauber-Crews und Co. erhalten aufgrund der kritischen Lage ab sofort Unterstützung des Bundesheeres.

„In den Morgenstunden startete das Österreichische Bundesheer einen Assistenzeinsatz mit einem Mehrzweckhubschrauber AW169 in Tirol aufgrund der prekären Schneesituation. Grundlage dafür ist eine Anforderung der Landeswarnzentrale Tirol und der ausgerufenen Lawinenwarnstufe 4“, hieß es Samstagfrüh vonseiten des Verteidigungsministeriums.

Zitat Icon

Unsere Soldatinnen und Soldaten unterstützen dort, wo spezielle militärische Mittel – insbesondere aus der Luft – Leben schützen können.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Bild: Martin A. Jöchl

Ministerin Klaudia Tanner betonte: „Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität. In enger Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden stellt das Bundesheer rasch und flexibel Fähigkeiten bereit, die im alpinen Katastrophenfall entscheidend sein können. Unsere Soldatinnen und Soldaten unterstützen dort, wo spezielle militärische Mittel – insbesondere aus der Luft – Leben schützen können.“

Erkundungsflüge, Personentransporte und Co.
Der Assistenzeinsatz sei vorerst für Samstag bis 18 Uhr geplant. Vorgesehen seien insbesondere Erkundungsflüge zur Lagebeurteilung sowie Personentransporte der Bergrettung, die in weiterer Folge Lawinensprengungen und Windenbergungen durchführen soll.

Verbreitet Lawinengefahrenstufe 4
Auf den Bergen in Westösterreich ist die Lawinensituation auch am Wochenende kritisch. In Tirol herrscht etwa weiterhin verbreitet Gefahrenstufe 4 von 5. „Viel Neuschnee und Triebschnee überlagern eine schwache Altschneedecke. Der viele Neuschnee und die mit dem starken Westwind entstehenden, umfangreichen Triebschneeansammlungen sind an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze sehr störanfällig. Die Gefahrenstellen sind zahlreich. Sie liegen auch im Steilgelände im Bereich der Waldgrenze“, warnen die Experten vom Tiroler Lawinenwarndienst.

Die Infografik zeigt die fünf Warnstufen der Lawinengefahr mit Beschreibung der Schneedecke und der Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung. Stufe 1 steht für geringe Gefahr mit stabiler Schneedecke, Stufe 5 für sehr große Gefahr mit instabiler Schneedecke und zahlreichen spontanen Lawinen. Quelle: lawinen.at.

Typische Gefahrenzeichen wie „Wumm“-Geräusche und Rissbildungen seien klare Alarmsignale. Zudem seien Fernauslösungen verbreitet möglich. „Das bedeutet, dass Lawinen auch aus sicher geglaubter Distanz ausgelöst werden können“, so die Experten weiter.

Mit weiteren Schneefällen und auch dem Regen bis in mittlere Lagen steige die Auslösebereitschaft von spontanen Lawinen markant an. „Die Verhältnisse für Wintersport abseits gesicherter Pisten bleiben sehr gefährlich. Lawinen können sehr leicht ausgelöst werden. Es sind auch spontane Lawinen möglich“, heißt es.

Lesen Sie auch:
Bergretter und andere Wintersportler suchten in St. Anton nach den Verschütteten.
Heikle Lage in Tirol
Lawinenserie: Vier Tote und viele Schwerverletzte
20.02.2026
Schneechaos in Tirol
Bus von Lawine erfasst, Absturz nach Pflug-Crash
20.02.2026
Vater ohne LVS-Gerät
Lawinendrama entpuppt sich als Familientragödie
20.02.2026

„Negativlawinen unbedingt melden“
Um unnötige Sucheinsätze zu vermeiden, sei es wichtig, auch Negativlawinen zu melden, appellierte indes das Land Tirol.  „Wer Negativlawinen – also einen Lawinenabgang bei dem niemand zu Schaden kommt – beobachtet, sollte diese unbedingt unverzüglich der Leitstelle Tirol melden.“ Die Meldung von Negativlawinen sei telefonisch über den Notruf 144, den Alpinnotruf 140 oder über die SOS-EU-Alp-App möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
21.02.2026 08:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WestösterreichTirolVorarlbergSt. AntonArlbergLandeckInnsbruckImstKitzbühelKufsteinReutteSchwaz
Bundesheer
AssistenzeinsatzLawineWochenendeVaterHubschrauber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
438.845 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
232.837 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.799 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1496 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1366 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf