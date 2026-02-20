Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach

Aline Tosch gilt als jüngste Thrillerautorin Österreichs und begeistert erneut mit ihrem neuen Roman „Der rote Pool von Samui“. Bereits mit 14 Jahren begann sie während der Corona-Zeit auf einer nostalgischen Schreibmaschine ihren ersten Thriller zu verfassen. Lesen war schon früh ihre Leidenschaft – besonders Krimis und Thriller inspirierten sie zu eigenen düsteren Geschichten. Nach ihrem Debüt „Blauäugig in Paris“ entführt sie ihre Leser nun auf die thailändische Insel Koh Samui. Dort sorgt eine geheimnisvolle Organisation für Spannung und Nervenkitzel. Im Interview spricht die Jungautorin über ihre kreative Arbeit und das Schreiben in einem Genre voller Gänsehautmomente.