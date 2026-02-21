Wien: Wohnungsbrand endet für 57-Jährigen tödlich

Tragischer Ausgang eines Wohnungsbrandes in Wien: Ein 57-Jähriger kam am Freitagabend im Zuge eines Feuers ums Leben. Der Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun.
Das Feuer brach gegen 18.30 Uhr in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im Bezirk Floridsdorf aus. Der Brand konnte zwar rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Zuge der Löscharbeiten wurde jedoch eine leblose Person in den Räumlichkeiten entdeckt.
Die Helfer brachten den Mann, es handelt sich um den 57-jährigen Wohnungsinhaber, sofort aus dem Gefahrenbereich. Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung begannen umgehend mit der Reanimation, doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.
Ermittlungen zur Brandursache
Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind derzeit in vollem Gange. Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen, vielmehr gehen die Ermittler von Fahrlässigkeit aus, die zum Feuer geführt hat.
