Die letzte Chance für das einstige Wunderkind

Nicht unumstritten
Am Samstag (17 Uhr) ist für Rapid im Kampf um die Top 6 gegen Wolfsberg ein Sieg Pflicht. Da kann als Joker ein 22-Jähriger mithelfen, der einst als Wunderkind galt: Yusuf Demir! Nicht wegen seines Barca-Abenteuers, sondern wegen eines überstürzten Wechsels zu Galatsaray droht(e) seine Karriere zu scheitern, jetzt erhält Demir bei Grün-Weiß eine weitere Chance. Vielleicht schon seine letzte...
Der Hype war gewaltig: Profi-Debüt 2019 für Rapid im Alter von 16 Jahren, sechs Monaten und zwölf Tagen, 16 Monate später wurde er zum Teamspieler (vier Einsätze unter Franco Foda), auch gefühlt von halb Fußball-Europa gejagt: Yusuf Demir galt als „Wunderkind“, sogar verwegene Vergleiche mit Lionel Messi wurden in der Euphorie angestellt...
