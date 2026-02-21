Die letzte Chance für das einstige Wunderkind

Am Samstag (17 Uhr) ist für Rapid im Kampf um die Top 6 gegen Wolfsberg ein Sieg Pflicht. Da kann als Joker ein 22-Jähriger mithelfen, der einst als Wunderkind galt: Yusuf Demir! Nicht wegen seines Barca-Abenteuers, sondern wegen eines überstürzten Wechsels zu Galatsaray droht(e) seine Karriere zu scheitern, jetzt erhält Demir bei Grün-Weiß eine weitere Chance. Vielleicht schon seine letzte...