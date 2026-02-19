Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen

Was bedeutet das für die britische Monarchie?

Schon seit Jahren ist Andrew zweifelsohne die größte Belastung für die britische Monarchie. Spätestens jetzt sind sich Adelsexperten einig: Es wird sehr lange dauern, bis sich die Royals von diesem Rückschlag erholen werden. Die Verhaftung von Andrew sei „wahrscheinlich der schlimmste Alptraum“ für die Königsfamilie, sagt etwa die frühere BBC-Korrespondentin Jennie Bond dem Sender Sky. Britischen Medien zufolge soll der Palast nichts über die bevorstehende Festnahme gewusst haben.