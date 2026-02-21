Privatisierung als Kraftquelle

Wenn jetzt Vorschläge kommen, man sollte doch endlich anfangen zu privatisieren, so ist eines wichtig: Privatisieren sollte keine Defensivmaßnahme sein, sondern eine offensive Kraftquelle. Statt staatlicher Verwalter könnte privates Kapital das Wachstum der Firmen beschleunigen. Unterstützt sollten die Privatisierungs-Schritte mit einem Programm zur Kapitalbildung Richtung Pension sein, sprich mit einem steuerbegünstigten Vorsorge-Depot (Aktiensparen).