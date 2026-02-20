Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien

Draußen stapelte sich der Schnee – drinnen die gestrandeten Fluggäste. 200 Mitarbeiter kämpften mit schwerem Gerät gegen 15.000 Tonnen Neuschnee an, während im Terminal hunderte Reisende auf ein Weiterkommen hofften.

Stephanie wollte mit ihrem Freund Jakob eigentlich nach Valencia, einen Freund besuchen. Die Anreise aus Graz verlief schon holprig – der Flixbus hatte Verspätung. Dann die nächste Hiobsbotschaft: Flug verschoben. Kurz darauf: gestrichen. Bei ihnen sei die Stimmung noch gut, doch ein weiterer Freund, der die beiden begleitet hat, sei bereits nach Hause gefahren, erzählen sie krone.tv.