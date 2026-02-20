Als Landtagsvizepräsident soll Kinz zurücktreten

Wie auch immer das Urteil der Staatsanwaltschaft ausfällt, die einen Anfangsverdacht gegen den Landtagsvizepräsidenten wegen Wiederbetätigung prüft, für Grünen-Chef Daniel Zadra ist bereits jetzt klar: Hubert Kinz ist in seinem Amt als Landtagsvizepräsident nicht mehr tragbar. „Die politische Verantwortung steht weit vor dem Strafrecht“, begründet Zadra seine Forderung. Mit seinem Shoah-Vergleich habe Kinz die rote Linie klar überschritten – und auch das Ansehen des Landtags beschädigt. Gemeinsam mit den Neos und den Sozialdemokraten haben die Grünen einen Landtagsantrag eingereicht. Demnach sollen sich die Mitglieder des Landtags dazu bekennen, dass die Shoah eine singuläre Form des Verbrechens darstellt. Weiters sollen die Abgeordneten das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) als unabhängige und wissenschaftliche Einrichtung anerkennen.