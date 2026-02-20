Als Landtagsvizepräsident soll Kinz zurücktreten

Hubert Kinz sei nicht mehr geeignet, das Amt als Landtagsvizepräsident auszuführen, meinen die Klubchefs der drei Oppositionsparteien. Daniel Zadra (Grüne), Claudia Gamon (Neos) und Mario Leiter (SPÖ) fordern, dass sich der FPÖ-Politiker zurückzieht.
Wie auch immer das Urteil der Staatsanwaltschaft ausfällt, die einen Anfangsverdacht gegen den Landtagsvizepräsidenten wegen Wiederbetätigung prüft, für Grünen-Chef Daniel Zadra ist bereits jetzt klar: Hubert Kinz ist in seinem Amt als Landtagsvizepräsident nicht mehr tragbar. „Die politische Verantwortung steht weit vor dem Strafrecht“, begründet Zadra seine Forderung. Mit seinem Shoah-Vergleich habe Kinz die rote Linie klar überschritten – und auch das Ansehen des Landtags beschädigt. Gemeinsam mit den Neos und den Sozialdemokraten haben die Grünen einen Landtagsantrag eingereicht. Demnach sollen sich die Mitglieder des Landtags dazu bekennen, dass die Shoah eine singuläre Form des Verbrechens darstellt. Weiters sollen die Abgeordneten das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) als unabhängige und wissenschaftliche Einrichtung anerkennen.
Aussagen verharmlosen NS-Verbrechen
Kinz’ provokante Frage, ob denn Übergriffe marokkanischer Besatzungssoldaten auf Vorarlberger Frauen weniger schlimm gewesen seien als der Holocaust, wurde von verschiedenen Experten als brandgefährlich eingestuft. Zudem würden diese Aussagen die NS-Verbrechen verharmlosen. „Eine Vergewaltigung ist ein schweres Verbrechen. Aber den Holocaust mit einzelnen Kriegsverbrechen in eine Reihe zu stellen, ist ein Unding“, erklärte etwa Historiker Harald Walser in einem Interview mit der „Krone“.
„Wallner muss eine klare rote Linie ziehen“
An genau diese Expertenmeinungen knüpft Neos-Chefin Claudia Gamon an. „Der Vergleich spielt das Ausmaß des Holocausts herunter“, befindet sie. In der Pflicht sieht sie zudem Landeshauptmann Markus Wallner. „Er hat auch als Parteichef und Koalitionspartner moralische Verantwortung zu tragen!“ Ziehe er keine rote Linie, wie dies sein Vorgänger Herbert Sausgruber einst beim sogenannten „Juden-Sager“ des ehemaligen FPÖ-Chefs Dieter Egger getan hätte, würde er in Kauf nehmen, dass die Grenzen noch mehr ausgeweitet werden. SPÖ-Chef Mario Leiter nimmt auch FPÖ-Landeschef Christof Bitschi ins Gebet. „Im Fasching hatte sich Bitschi als Fußballtrainer verkleidet. Ein guter Coach weiß, wann er einen Spieler aus dem Spiel nehmen muss“, pocht er ebenfalls auf einen Rücktritt des blauen Landtagsvizepräsidenten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.