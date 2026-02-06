LH Walser fordert Rücktritt von FPÖ-Mandatar Kinz

„Landeshauptmann hätte reagieren müssen“

Juristisch sieht Walser allerdings kaum Chancen auf Konsequenzen. „Ich bin kein Jurist, aber strafrechtlich wird da vermutlich nicht viel bleiben.“ Politisch sei der Fall aber eindeutig: „Hier geht es um Verharmlosung. Das ist ein Skandal auf politischer Ebene.“ Für ihn gibt es nur eine logische Konsequenz: „Wer so etwas sagt, muss zurücktreten.“ Auch von der ÖVP fordert der Historiker, der sich intensiv mit der NS-Zeit auseinandergesetzt hat, eine klare Positionierung – und eine harte Reaktion. Walser erinnert in diesem Zusammenhang an frühere politische Konsequenzen: „Landeshauptmann Herbert Sausgruber hat die FPÖ damals nach dem sogenannten ’Judensager’ von Dieter Egger aus der Regierung geworfen.“ Umso unverständlicher sei das Schweigen der heutigen ÖVP. „Auch Landeshauptmann Wallner hätte reagieren müssen.“ Gerade die bürgerlichen Parteien seien gefordert, klare Grenzen zu ziehen. „Die deutsche CDU ist da teilweise konsequenter als die österreichische Volkspartei. Die Reaktionen der ÖVP-Politiker in Vorarlberg sind für mich enttäuschend.“ Dass beide Parteien gemeinsam regieren, spiele dabei wohl eine zentrale Rolle. „Man offenbar keinen Genierer, das durchgehen zu lassen. Aber noch einmal: Sausgruber hat damals gehandelt – als klare Abgrenzung zu genau diesem Gedankengut.“