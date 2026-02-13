Shoah-Vergleich sollte Konsequenzen haben

„Aussagen brandgefährlich“

Experten – von Museumsdirektor Hanno Loewy über Historiker wie Wolfgang Weber und Victoria Kumar bis hin zum DÖW – hätten in den vergangenen Tagen deutlich darauf hingewiesen, dass die Aussagen des Landtagsvizepräsidenten die NS-Verbrechen verharmlosen würden und damit brandgefährlich seien. „Es ist höchste Zeit, dass sich Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Christof Bitschi für diese Entgleisung entschuldigen und klarstellen, dass sie die Verharmlosung der NS-Verbrechen nicht tolerieren“, schreiben Eva Hammerer (Grüne), Claudia Gamon (Neos) und Reinhold Einwallner (SPÖ) in ihrer Aussendung.