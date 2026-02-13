Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opposition einig:

Shoah-Vergleich sollte Konsequenzen haben

Vorarlberg
13.02.2026 16:55
Nach der Aussage von Hubert Kinz (links) hätte sich die Opposition eine Reaktion von ...
Nach der Aussage von Hubert Kinz (links) hätte sich die Opposition eine Reaktion von Landtagspräsident Harald Sonderegger und Monika Vonier erwartet.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Für Aufregung im Vorarlberger Landtag hatte vor gut zwei Wochen der FPÖ-Mandatar und Landtagsvizepräsident Hubert Kinz gesorgt. Er hatte gefragt, ob die Übergriffe marokkanischer Besatzungssoldaten auf Vorarlberger Frauen weniger schlimm gewesen seien als die Verbrechen der Nationalsozialisten.

0 Kommentare

Die Sprecher der Oppositionsparteien empören sich nicht nur über den Shoah-Vergleich, sondern nun auch darüber, dass die Abgeordneten der ÖVP nicht eingeschritten sind. Ins Visier gerückt sind dabei vor allem Landtagspräsident Harald Sonderegger und Vizepräsidentin Monika Vonier. Weder sie noch ein anderes Landtagsmitglied aus den Reihen der ÖVP hätten sich veranlasst gesehen, eine Klarstellung einzufordern.

„Aussagen brandgefährlich“
Experten – von Museumsdirektor Hanno Loewy über Historiker wie Wolfgang Weber und Victoria Kumar bis hin zum DÖW – hätten in den vergangenen Tagen deutlich darauf hingewiesen, dass die Aussagen des Landtagsvizepräsidenten die NS-Verbrechen verharmlosen würden und damit brandgefährlich seien. „Es ist höchste Zeit, dass sich Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Christof Bitschi für diese Entgleisung entschuldigen und klarstellen, dass sie die Verharmlosung der NS-Verbrechen nicht tolerieren“, schreiben Eva Hammerer (Grüne), Claudia Gamon (Neos) und Reinhold Einwallner (SPÖ) in ihrer Aussendung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
13.02.2026 16:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 8°
Symbol bedeckt
Bludenz
4° / 11°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 11°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
5° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
168.050 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.273 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.746 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1627 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
979 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
951 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Gegen Unterhaching
Torloser Test! Nur ein Austria-Sieg vor Ligastart
Opposition einig:
Shoah-Vergleich sollte Konsequenzen haben
Überzogene Gewalt?
Kritik nach Polizeieinsatz: Frau zu Boden gestoßen
Bisherige Bilanz:
Lage bei Rinder-TBC laut Land stabil
Einsatz im Walgau
Unfall in Nenzing forderte fünf Verletzte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf