Staatsanwalt prüft Anfangsverdacht gegen Kinz

Ob zumindest ein Anfangsverdacht wegen eines Verstoßes gegen das NS-Verbotsgesetz besteht, wird derzeit von der Staatsanwaltschaft geprüft. Ergibt sich dieser, würden in der Regel Ermittlungen aufgenommen. Ob dies im Falle von Hubert Kinz ohne weiteres passieren kann, steht in den Sternen. Der Landtagsabgeordnete darf gemäß der Verfassung nämlich nicht wegen im Plenarsaal getätigter Aussagen rechtlich verfolgt werden. Ein Verstoß gegen das NS-Verbotsgesetz ist bei den Ausnahmefällen nicht aufgelistet.