Obama soll geheime Alien-Infos verraten haben

Ein kurzer Satz in einem Podcast-Interview hat für Aufsehen gesorgt: Ex-US-Präsident Barack Obama sagte vergangene Woche, Außerirdische seien „real“ – jetzt wirft ihm sein Nachfolger Donald Trump vor, damit geheime Informationen preisgegeben zu haben.
In der Air Force One erklärte Trump am Donnerstag, Obama habe „geheime Informationen preisgegeben, die er nicht preisgeben sollte“ – ein potenzieller Rechtsverstoß, wie Trump andeutete. Gleichzeitig betonte er: „Ich weiß nicht, ob sie real sind oder nicht, aber ich kann Ihnen sagen, dass er geheime Informationen weitergegeben hat.“
Obama: „Sie sind real, aber ich habe sie nicht gesehen“
In dem Interview mit Podcaster Brian Tyler Cohen hatte Obama auf die Frage nach Außerirdischen geantwortet: „Sie sind real, aber ich habe sie nicht gesehen. Sie werden nicht in Area 51 aufbewahrt, es gibt keine unterirdische Einrichtung – außer es gäbe diese enorme Verschwörung, die es geschafft hätte, es selbst vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu verbergen.“
Obama betonte später in einer Klarstellung auf Instagram, dass er während seiner Präsidentschaft keine Beweise für Kontakte von Außerirdischen mit der Menschheit gesehen habe. Statistisch sei die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben hoch, ein Besuch von Außerirdischen auf der Erde jedoch sehr unwahrscheinlich.
Trump: „Er hat einen großen Fehler gemacht“
Trump blieb auch nach Obamas Klarstellung bei seiner Kritik: „Er hat geheime Informationen weitergegeben. Das hätte er nicht tun sollen. Er hat einen großen Fehler gemacht. Er hat es aus geheimen Informationen herausgenommen“, erklärte der amtierende Präsident. Zugleich betonte Trump, dass er selbst keine Meinung über die Existenz von Außerirdischen habe.
Angebliche UFO-Sichtungen beschäftigen US-Politik
Der Vorfall fällt in eine Zeit erhöhter Aufmerksamkeit für unbekannte Flugobjekte, sogenannte UAPs (Unidentified Anomalous Phenomena, dt. unidentifizierte anomale Phänomene), im US-Kongress. Seit 2023 fanden drei Anhörungen statt, zuletzt im September, bei denen Zeugen von Sichtungen berichteten und Videos präsentiert wurden, die angeblich ein US-Militärfluggerät im Kontakt mit einem mysteriösen Objekt zeigen.
Obama scherzt gerne über Aliens
Das Pentagon erklärte jedoch kürzlich, dass es keine „verifizierbaren Beweise“ für außerirdische Aktivität oder Technologie gebe, und auch die NASA stellte im September 2023 fest, dass bislang keine Hinweise auf außerirdische UAPs vorliegen.
Obama selbst hatte bereits in der Vergangenheit über das Thema gesprochen. 2021 scherzte er in einer Late-Night-Show, dass es „Dinge gibt, die er über Aliens nicht on air sagen kann“, und fügte ernsthaft hinzu: „Es gibt Aufnahmen von Objekten am Himmel, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind.“
