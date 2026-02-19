Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krisengipfel tagte

Krankentransporte: Themen geklärt, Fragen offen

Niederösterreich
19.02.2026 18:50
Die Landesräte Anton Kasser (3. von rechts) und Antauer (links) mit den Gipfel-Teilnehmern.
Die Landesräte Anton Kasser (3. von rechts) und Antauer (links) mit den Gipfel-Teilnehmern.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Christoph Weisgram
Porträt von René Denk
Von Christoph Weisgram und René Denk

Die Johanniter stocken ihre Fahrzeugflotte für Patientenfahrten von Spital zu Spital auf. Aktuelle Wartezeiten sollen künftig öffentlich abrufbar sein. Auch die Einsatz-Disposition wird verbessert. Und doch blieb Wichtiges noch ungeklärt. Auch dadurch, weil wesentliche Vertreter des Rettungswesens beim Krisengipfel fehlten.

0 Kommentare

Dass eine Patientin (93) in einem Waldviertler Spital sieben Stunden ausharren musste, bis ein Wagen der Johanniter eintraf, um sie in ein anderes Krankenhaus zu überstellen, hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Nach dem „Krone“-Bericht über diesen Vorfall hatte Spitalslandesrat Anton Kasser (ÖVP) einen Krisengipfel zu den Krankentransporten einberufen. Das Treffen fand gestern in St. Pölten statt.

Lesen Sie auch:
Der Krankentransport der Johanniter stand erst nach sieben Stunden bereit.
Schon wieder!
Patientin (93) muss 7 Stunden auf Transport warten
09.02.2026
SPÖ-Mann prescht vor
Müssen Krankentransporte neu vergeben werden?
16.02.2026
Mann (84) unversorgt?
Schwerkranker wartete sechs Stunden auf Transport
01.02.2026

Rute „in Transportwagen“ gestellt
Kasser hat den Johannitern, die ja die Krankentransporte nahezu landesweit durchführen, ein klares Ziel vorgegeben: „Künftig darf die Wartezeit für Patienten in der Regel zwei Stunden nicht überschreiten!“ Erste Maßnahmen – etwa eine Aufstockung der Fahrzeugflotte – zeigen laut Kasser bereits Wirkung.

So würden mittlerweile 92 Prozent der Patiententransfers innerhalb des geforderten Zeitlimits abgewickelt. Auch einen eigenen Stützpunkt im Waldviertel haben die Johanniter, die bisher ihre Einsätze vom südlichen Weinviertel aus fahren, im Bezirk Zwettl geplant. „Aktuelle Wartezeiten können künftig im Internet abgerufen werden“, erklärt Landesrat Martin Antauer (FPÖ).

Alle Rettungsdienste sollen künftig stets aktuell über Versorgungsmöglichkeiten und Kapazitäten in allen Kliniken informiert werden. „Das stellt sicher, dass Patienten gleich ins richtige Spital eingeliefert werden und spätere Transfers nicht notwendig sind“, heißt es. Zuständig dafür sind Notruf NÖ und die Landesgesundheitsagentur (LGA).

Wesentliche Punkte ungeklärt
Ungeklärt bleibt, ob und wann auch Rotes Kreuz und Samariterbund bei Patiententransfers für die Johanniter einspringen, um längere Wartezeiten zu verhindern. Denn entgegen ursprünglichen Ankündigungen fehlten die beiden Rettungsorganisationen beim Krisengipfel. Ebenso die dafür zuständige Landesrätin Eva Prischl (SPÖ). Aus deren Büro heißt es, Rotes Kreuz und Samariterbund stünden bereit, in Fällen „von akuter Lebensgefahr oder drohender schwerer gesundheitlicher Schäden“ auch Krankentransporte von Spital zu Spital zu übernehmen. Allerdings seien noch klare Definitionen solcher Notfälle festzulegen. Die nächste Gesprächsrunde ist für kommende Woche geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.02.2026 18:50
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
St. Pölten
ÖVPFPÖ
WartezeitKrankenhaus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
154.619 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
„Ex“ von Angeklagtem: „Ich hatte manchmal Angst!“
150.374 mal gelesen
Bergretter damals beim Aufstieg zur Unglücksstelle (Bild links). Der Angeklagte wird von Anwalt ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1682 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1666 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
836 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf