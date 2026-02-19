Krankentransporte: Themen geklärt, Fragen offen

Wesentliche Punkte ungeklärt

Ungeklärt bleibt, ob und wann auch Rotes Kreuz und Samariterbund bei Patiententransfers für die Johanniter einspringen, um längere Wartezeiten zu verhindern. Denn entgegen ursprünglichen Ankündigungen fehlten die beiden Rettungsorganisationen beim Krisengipfel. Ebenso die dafür zuständige Landesrätin Eva Prischl (SPÖ). Aus deren Büro heißt es, Rotes Kreuz und Samariterbund stünden bereit, in Fällen „von akuter Lebensgefahr oder drohender schwerer gesundheitlicher Schäden“ auch Krankentransporte von Spital zu Spital zu übernehmen. Allerdings seien noch klare Definitionen solcher Notfälle festzulegen. Die nächste Gesprächsrunde ist für kommende Woche geplant.