SPÖ-Mann prescht vor

Müssen Krankentransporte neu vergeben werden?

Niederösterreich
16.02.2026 07:30
ÖVP-Landesrat Anton Kasser gibt vor: „Wartezeiten sollen maximal zwei Stunden betragen.“
ÖVP-Landesrat Anton Kasser gibt vor: „Wartezeiten sollen maximal zwei Stunden betragen.“(Bild: Krone KREATIV/Attila Molnar, Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Über eine Prüfung der Neuvergabe der Krankentransporte in Niederösterreich denkt Landtagsabgeordneter Michael Bierbach (SPÖ) nach. LGA und ÖVP sind überrascht und kontern.

0 Kommentare

Stundenlange Wartzeiten einzelner Mitbürger haben zuletzt für eine Debatte um die sogenannten Sekundärtransporte – also der Verlegung von bereits versorgten Krankenhauspatienten – durch die Johanniter gesorgt. Eine aktuelle Zahl: bei 7500 Fahrten gab es 35 Beschwerden.

SPÖ-Abgeordneter Michael Bierbach legt nun aber nach: „Bei der Ausschreibung involvierte Personen sind bei den Johannitern tätig. Meiner Meinung nach muss geprüft werden, ob vor diesem Hintergrund das Vergabeverfahren wiederholt werden muss. Aus Sicht der Bevölkerung, die mit der jetzigen Situation mehr als unzufrieden ist, wäre das absolut zu begrüßen.“

„Vergabe absolut rechtmäßig“
Die Landesgesundheitsagentur (LGA) kontert, dass die umfangreiche Vergabe absolut rechtmäßig verlaufen sei. Eine der Personen war bei dem Verfahren noch nicht im (maßgeblichen) Dienst, eine weitere ist zwar Mitglied des Ordens, aber nicht der Johanniter-Krankentransporte. Ganz im Gegenteil, der Betroffene ist seit unzähligen Jahren freiwillig beim Roten Kreuz tätig.

Ausschreibungen ausgedehnt
Ein anderes Detail: Die erste Ausschreibung ist für die meisten Regionen gestoppt worden, weil zu Beginn nur die Johanniter eingereicht haben. Andere Rettungsorganisationen und Anbieter wurden daraufhin im Sinne des Wettbewerbs ermuntert, ebenso an der Vergabe teilzunehmen.

Auch im Büro von ÖVP-Landesrat Anton Kasser sorgt der Vorstoß von Bierbach für Verwunderung: „Diese Woche gibt es den angekündigten Gipfel zum Transportthema.“ Dabei könnten erste Lösungsschritte koordiniert werden. Kasser hat bereits als Ziel vorgegeben, die „Krone“ berichtete, dass Wartezeiten maximal zwei Stunden betragen sollen.

Niederösterreich
16.02.2026 07:30
Niederösterreich

