Müssen Krankentransporte neu vergeben werden?

SPÖ-Abgeordneter Michael Bierbach legt nun aber nach: „Bei der Ausschreibung involvierte Personen sind bei den Johannitern tätig. Meiner Meinung nach muss geprüft werden, ob vor diesem Hintergrund das Vergabeverfahren wiederholt werden muss. Aus Sicht der Bevölkerung, die mit der jetzigen Situation mehr als unzufrieden ist, wäre das absolut zu begrüßen.“