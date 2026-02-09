Patientin (93) muss 7 Stunden auf Transport warten

„Nicht krank genug ...“

Das war, wie die „Krone“ herausfand, auch bei Johanna S. der Fall. Solche Transportwagen gibt es aber nur wenige. Der Einsatz eines Notarztwagens, der rascher verfügbar gewesen wäre, war aber nicht möglich, weil keine Indikation für einen Notfall vorlag. Der Experte bringt es auf den Punkt: „Die Patientin war so krank, dass ein Arzt sie begleiten musste. Aber nicht krank genug für einen Notarztwagen.“