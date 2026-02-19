Wer nach diesem Winter wirklich Vitamin-D braucht

Vitamin D wird vor allem durch Sonnenlicht in der Haut gebildet. In Österreich ist die Sonneneinstrahlung im Winter begrenzt, gleichzeitig liegt die Aufnahme über die Ernährung meist nur bei 2 bis 4 Mikrogramm pro Tag.

Mangel ist weit verbreitet

Europaweit haben rund 40 Prozent Werte unter 50 nmol/L – das gilt als Unterversorgung -, etwa 13 Prozent sogar einen schweren Mangel. Für Mitteleuropa werden ähnliche oder höhere Raten angegeben. Auch heimische Daten, etwa aus der AUSTRO-PROFIT-Analyse 2025, zeigen: Über 20 Prozent der Untersuchten wiesen einen Mangel auf. Besonders betroffen sind Ältere, Menschen mit wenig Aufenthalt im Freien und Personen mit chronischen Erkrankungen.