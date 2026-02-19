Eiskunstlauf-Kür mit Olga Mikutina ab 19 Uhr LIVE

Bei den Olympischen Spielen in Cortina steht heute die Eiskunstlauf-Kür mit Olga Mikutina am Programm: Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mit Rang 17 im 29-köpfigen Feld gelang Mikutina der Sprung in die heutige Medaillenentscheidung sicher. Mit 61,72 Punkten überbot sie ihre bisherige Saisonbestleistung um knapp acht Zähler.
Platz eins im Kurzprogramm ging an die 17-jährige Japanerin Ami Nakai (78,71) vor ihrer Landsfrau Kaori Sakamoto (77,23) und US-Ass Alysa Liu (76,59).
Schwierig, aber nicht unmöglich
Für die Kür nahm sich Mikutina vor, die Sprünge in ihrem Programm gut und sauber zu zeigen. Ihre Leistung im Kurzprogramm gebe ihr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. „Es hat gezeigt, dass ich mit Nerven gut performen kann.“ Wieder den 13. wie in Peking 2022 oder einen besseren Platz zu erreichen, wird schwierig, aber nicht unmöglich. 5,67 Zähler fehlen ihr auf die strauchelnde, auf Rang 13 platzierte ursprüngliche US-Mitfavoritin Amber Glenn.
