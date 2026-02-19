Eiskunstlauf-Kür mit Olga Mikutina ab 19 Uhr LIVE

Schwierig, aber nicht unmöglich

Für die Kür nahm sich Mikutina vor, die Sprünge in ihrem Programm gut und sauber zu zeigen. Ihre Leistung im Kurzprogramm gebe ihr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. „Es hat gezeigt, dass ich mit Nerven gut performen kann.“ Wieder den 13. wie in Peking 2022 oder einen besseren Platz zu erreichen, wird schwierig, aber nicht unmöglich. 5,67 Zähler fehlen ihr auf die strauchelnde, auf Rang 13 platzierte ursprüngliche US-Mitfavoritin Amber Glenn.