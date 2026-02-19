Schweizer Frauen gewinnen Krimi um Bronze

Die Schweizerinnen holten ihre zweite Olympia-Medaille im Eishockey, beim Bronze-Gewinn 2014 in Sotschi hatten sie sich mit 4:3 ebenfalls gegen Schweden durchgesetzt. Den vierten Schweizer Treffer erzielte die damals 15-jährige Müller. Diesmal traf sie 51 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung. Mira Jungaker (32.) hatte Schweden in Führung gebracht, Sinja Leemann wenig später ausgeglichen (36.).