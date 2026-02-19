Vorteilswelt
Nach Betrugsvorwürfen

Curling: Kanada gegen Großbritannien um Gold

Olympia
19.02.2026 23:01
Kanada freut sich auf das Traumfinale.
Kanada freut sich auf das Traumfinale.(Bild: EPA/DANIEL DAL ZENNARO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Olympia-Finale im Curling der Männer heißt Weltmeister Großbritannien gegen Kanada. 

Die Briten setzten sich am Donnerstag im Halbfinale gegen die Schweizer, die in der Round Robin alle neun Matches gewonnen hatten, mit 8:5 durch.

(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)
Marc Kennedy
Die grüne Linie ...
„F..k off!“ Curling-Streit wegen Fingerspitze
14.02.2026

Kanada besiegte Norwegen nach Zusatzend 5:4. Die Verlierer spielen am Freitag um Bronze, das Finale geht am Samstag in Szene.

Olympia
19.02.2026 23:01
