Milliardenhilfen und Soldaten für den Gazastreifen

Die aktuelle Situation im Gazastreifen

Der tatsächliche Bedarf für den Wiederaufbau des Gazastreifens wird auf rund 70 Milliarden Dollar geschätzt – deutlich mehr als die nun zugesagten Mittel. Zusätzliche zwei Milliarden Dollar sollen über UNO-Programme gesammelt werden, weitere 75 Millionen über die FIFA für Fußballprojekte. Israels Premier Benjamin Netanyahu betonte, ein Wiederaufbau könne erst nach einer Entwaffnung der Hamas beginnen. Dies wird von der palästinensischen Terrororganisation aber vehement abgelehnt. Im Gazastreifen gilt seit 10. Oktober eine fragile Waffenruhe, die Lage bleibt angespannt.