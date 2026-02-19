Bankerin will neun Stunden schlafen, wird gefeuert

Dafür seien ihr zunächst bestimmte Anpassungen genehmigt worden. Im September 2020 sei sie jedoch mit der Begründung entlassen worden, sie könne die wesentlichen Anforderungen der Stelle nicht erfüllen.

Arbeitszeiten unvorhersehbar

Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Nachwuchsbanker – sogenannte First-Year-Analysts – mit Wochenarbeitszeiten zwischen 60 und 120 Stunden rechnen müssen. Die Arbeitszeiten seien unvorhersehbar und könnten sich bis in die frühen Morgenstunden ziehen, erklärte ein damaliger Partner der Bank in einer Befragung. 24-Stunden-Tage seien möglich, wenn auch selten.