Lagarde „sitzt nicht auf gepackten Koffern“

Dies erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone bei einer Anhörung im Parlament. Er hob ihre Arbeit an längerfristigen Projekten wie der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union und neuen Liquiditätslinien hervor. EZB-Vizechef Luis de Guindos hat nach eigenem Bekunden keine Hinweise auf einen vorzeitigen Abtritt der Präsidentin. „Ich kann Ihnen nur sagen, dass sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentriert und dass sie, solange sie hier ist, eine großartige Präsidentin sein wird“, sagte er am Donnerstag in Valencia.