Lagarde „sitzt nicht auf gepackten Koffern“

Nach dem Wirbel über angebliche Rückzugspläne von EZB-Chefin Christine Lagarde versuchen die Notenbanker, die wilden Spekulationen zu entkräften. Die 70-jährige Französin sitze „nicht auf gepackten Koffern“, heißt es.
Dies erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone bei einer Anhörung im Parlament. Er hob ihre Arbeit an längerfristigen Projekten wie der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union und neuen Liquiditätslinien hervor. EZB-Vizechef Luis de Guindos hat nach eigenem Bekunden keine Hinweise auf einen vorzeitigen Abtritt der Präsidentin. „Ich kann Ihnen nur sagen, dass sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentriert und dass sie, solange sie hier ist, eine großartige Präsidentin sein wird“, sagte er am Donnerstag in Valencia.
EZB-Chefin Lagarde hatte laut Insidern in einer Botschaft an ihre Kollegen erklärt, dass diese als erste von ihr über etwaige Rückzugspläne erfahren würden und nicht über die Medien. Sie konzentriere sich weiter auf ihr Amt. Empfänger der internen Nachricht interpretierten die Botschaft so, dass dies wahrscheinlich bedeute, dass sie die EZB nicht bald verlassen wolle, auch wenn ein vorzeitiger Rückzug durchaus möglich sei.
Frankreichs Notenbankchef: „Gerücht, keine Information“
Laut der „Financial Times“ wird damit gerechnet, dass Lagarde ihre regulär bis Ende Oktober 2027 laufende achtjährige Amtszeit nicht vollständig absolvieren wird. Sie habe vor, ihren Posten noch vor der im April 2027 anstehenden französischen Präsidentschaftswahl zu räumen. Der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau, der seinerseits seinen Posten im Juni räumen wird, sprach mit Blick auf den Bericht der „FT“ am Mittwoch von einem „Gerücht und keiner Information“. Laut dem Zeitungsbericht will Lagarde Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz die Gelegenheit geben, eine neue Spitze für die Europäische Zentralbank zu finden.
Macron darf 2027 nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht erneut antreten. Er könnte aber bei dem von der „FT“ beschriebenen Szenario noch bei den politischen Absprachen in Europa über die Nachfolge Lagardes mitmischen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.