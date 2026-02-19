Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EZB dementiert:

Lagarde „sitzt nicht auf gepackten Koffern“

Außenpolitik
19.02.2026 22:37
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll einem Zeitungsbericht zufolge noch den Nachfolger von ...
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll einem Zeitungsbericht zufolge noch den Nachfolger von Christine Lagarde an der Spitze der EZB mitbestimmen wollen.(Bild: AFP/ALEX BRANDON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Wirbel über angebliche Rückzugspläne von EZB-Chefin Christine Lagarde versuchen die Notenbanker, die wilden Spekulationen zu entkräften. Die 70-jährige Französin sitze „nicht auf gepackten Koffern“, heißt es.

0 Kommentare

Dies erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone bei einer Anhörung im Parlament. Er hob ihre Arbeit an längerfristigen Projekten wie der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union und neuen Liquiditätslinien hervor. EZB-Vizechef Luis de Guindos hat nach eigenem Bekunden keine Hinweise auf einen vorzeitigen Abtritt der Präsidentin. „Ich kann Ihnen nur sagen, dass sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentriert und dass sie, solange sie hier ist, eine großartige Präsidentin sein wird“, sagte er am Donnerstag in Valencia. 

Die französische Präsidentschaftswahl findet zwar erst im April 2027, der Urnengang wirft aber ...
Die französische Präsidentschaftswahl findet zwar erst im April 2027, der Urnengang wirft aber offenbar bereits seine Schatten voraus.(Bild: AFP/ALAIN JOCARD)

EZB-Chefin Lagarde hatte laut Insidern in einer Botschaft an ihre Kollegen erklärt, dass diese als erste von ihr über etwaige Rückzugspläne erfahren würden und nicht über die Medien. Sie konzentriere sich weiter auf ihr Amt. Empfänger der internen Nachricht interpretierten die Botschaft so, dass dies wahrscheinlich bedeute, dass sie die EZB nicht bald verlassen wolle, auch wenn ein vorzeitiger Rückzug durchaus möglich sei.

Lesen Sie auch:
Christine Lagardes Amtszeit an der Spitze der EZB läuft noch bis Oktober 2027.
Laut Medienbericht:
Lagarde zieht sich früher von EZB-Spitze zurück
18.02.2026
Buhrufe und Flucht
Lagarde verlässt empört Dinner mit US-Minister
22.01.2026

Frankreichs Notenbankchef: „Gerücht, keine Information“
Laut der „Financial Times“ wird damit gerechnet, dass Lagarde ihre regulär bis Ende Oktober 2027 laufende achtjährige Amtszeit nicht vollständig absolvieren wird. Sie habe vor, ihren Posten noch vor der im April 2027 anstehenden französischen Präsidentschaftswahl zu räumen. Der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau, der seinerseits seinen Posten im Juni räumen wird, sprach mit Blick auf den Bericht der „FT“ am Mittwoch von einem „Gerücht und keiner Information“. Laut dem Zeitungsbericht will Lagarde Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz die Gelegenheit geben, eine neue Spitze für die Europäische Zentralbank zu finden.

Macron darf 2027 nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht erneut antreten. Er könnte aber bei dem von der „FT“ beschriebenen Szenario noch bei den politischen Absprachen in Europa über die Nachfolge Lagardes mitmischen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
19.02.2026 22:37
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Top-3

Gelesen

Tirol
Gutachten bringt Angeklagten gehörig in Bedrängnis
193.370 mal gelesen
Bergretter damals beim Aufstieg zur Unglücksstelle (Bild links). Der Angeklagte wird von Anwalt ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
156.141 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
116.992 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Mehr Außenpolitik
EZB dementiert:
Lagarde „sitzt nicht auf gepackten Koffern“
Privilegien regen auf
Freie Fahrt für Ukraine-Autos ein Fall für Politik
Trumps Friedensrat:
Milliardenhilfen und Soldaten für den Gazastreifen
Aus ÖVP und SPÖ
Neue Vorstöße beim Streit um das Bundesheer
Lehrervertreter erbost
„Den NEOS würde Nachhilfe in Demokratie guttun“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf