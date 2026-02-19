Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Privilegien regen auf

Freie Fahrt für Ukraine-Autos ein Fall für Politik

Innenpolitik
19.02.2026 22:00
Nach dem „Krone“-Bericht über Privilegien im Straßenverkehr für Lenker von ukrainischen Autos ...
Nach dem „Krone“-Bericht über Privilegien im Straßenverkehr für Lenker von ukrainischen Autos wacht die Politik jetzt auf.(Bild: Krone KREATIV/Petja Mladenova, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Keine Steuern, kein Pickerl, keine Strafen – der „Krone“-Bericht über Ausnahmeregelung für Autos mit Ukraine-Taferln auch im vierten Jahr von Putins Angriffskrieg regt auf und ruft die Politik auf den Plan. Die FPÖ plant eine parlamentarische Anfrage, ÖVP-Integrationsministerin Claudia Bauer sieht Handlungsbedarf.

0 Kommentare

Auch im fünften Jahr der russischen Invasion besteht für ukrainische Fahrzeughalter auf heimischem Staatsgebiet – wie berichtet – weiterhin keine Pflicht zur Ummeldung. Möglich macht das eine Sondergenehmigung für Vertriebene in unserem Kraftfahrzeuggesetz.

Dadurch entgehen der Staatskasse Steuereinnahmen und Verkehrsstrafen fürs Schnellfahren oder Falschparken. Ein weiterer Punkt ist auch, dass Lenker aus Kiew & Co kein Pickerl machen müssen, also ihre Autos nicht auf Fahrtauglichkeit regelmäßig überprüft werden.

Steuerzahler müssen bei Unfällen aufkommen
Hinzu kommt auch der fehlende Versicherungsschutz bei Unfällen. Dafür müssen wir Steuerzahler im sogenannten Versicherungsverband, der das ausgleicht, aufkommen. Der „Krone“-Aufregerbericht ruft jetzt jedenfalls die Politik auf den Plan. Die FPÖ wird unter anderem eine parlamentarische Anfrage im Parlament einbringen.

Zitat Icon

Dem Anschein nach gelten für Österreicher strengste Vorschriften, Kriterien und Verfahren, während man bei anderen Gruppen beide Augen zudrückt.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz

Bild: FPÖ

Der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz wettert: „Dem Anschein nach gelten für Österreicher strengste Vorschriften, Kriterien und Verfahren, während man bei anderen Gruppen beide Augen zudrückt. Einerseits fehlen – obwohl man bekanntlich nach Sparmaßnahmen sucht – dem Staat Einnahmen, andererseits zahlen die Österreicher selbst weiterhin brav ihre Steuern, Abgaben und Strafen, während andere davon befreit sind.“ In dieselbe Kerbe schlägt FPÖ-NÖ-Chef Udo Landbauer: „Der Fasching ist vorbei, aber es gilt weiter Narrenfreiheit.“

„Regelung zu Beginn sicher gut gemeint, aber ...“
Mit rund 94.100 Staatsangehörigen stellt die Ukraine 2026 übrigens eine der größten neueren Zuwanderungsgruppen in Österreich dar – die Bevölkerungsgruppe ist überwiegend weiblich und jung. Positiv: die Hälfte ist bereits erwerbstätig.

Zitat Icon

Anfänglich sind wir alle von einem raschen Ende des Krieges ausgegangen. Jetzt sind es schon vier Jahre und da muss man gewisse Regelungen anpassen.

Integrationsministerin Claudia Bauer

Bild: krone.tv

ÖVP-Ministerin Claudia Bauer, die die Integration der Kriegsflüchtlinge gestern lobte, sieht in diesem Fall aber Handlungsbedarf: „Die Regelung war zu Beginn sicher gut gemeint, aber das muss dringend angepasst werden. Es geht auch darum, dass Österreicherinnen und Österreicher zu ihrem Recht kommen, wenn ein Unfall mit einem Fahrzeug mit ukrainischen Kennzeichen passiert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
19.02.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
KiewUkraine
FPÖ
Auto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Top-3

Gelesen

Tirol
Gutachten bringt Angeklagten gehörig in Bedrängnis
193.370 mal gelesen
Bergretter damals beim Aufstieg zur Unglücksstelle (Bild links). Der Angeklagte wird von Anwalt ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
156.141 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
116.992 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Mehr Innenpolitik
Privilegien regen auf
Freie Fahrt für Ukraine-Autos ein Fall für Politik
Trumps Friedensrat:
Milliardenhilfen und Soldaten für den Gazastreifen
Aus ÖVP und SPÖ
Neue Vorstöße beim Streit um das Bundesheer
Lehrervertreter erbost
„Den NEOS würde Nachhilfe in Demokratie guttun“
Krone Plus Logo
Signale an die ÖVP
Aschermittwoch: Die wahren FPÖ-Botschaften in Ried
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf