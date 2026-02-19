Freie Fahrt für Ukraine-Autos ein Fall für Politik

ÖVP-Ministerin Claudia Bauer, die die Integration der Kriegsflüchtlinge gestern lobte, sieht in diesem Fall aber Handlungsbedarf: „Die Regelung war zu Beginn sicher gut gemeint, aber das muss dringend angepasst werden. Es geht auch darum, dass Österreicherinnen und Österreicher zu ihrem Recht kommen, wenn ein Unfall mit einem Fahrzeug mit ukrainischen Kennzeichen passiert.“