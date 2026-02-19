Totimpfstoff gegen H5N1-Vogelgrippe erprobt

Die Wissenschafter, viele von ihnen so wie Florian Krammer von der Icahn School of Medicine in New York, haben einen Spaltimpfstoff, also einen Totimpfstoff (inaktiviert) entwickelt, der Antigene enthält, die von H5N1 (Subtyp 2.3.4.4b) abgeleitet worden sind. Hinzu kommt das seit vielen Jahrzehnten verwendete Aluminiumhydroxid als Adjuvans, was eine Verringerung der Antigendosis erlaubt und die Immunogenität verbessert.