„Vollkommen geschützt“
Totimpfstoff gegen H5N1-Vogelgrippe erprobt
Wissenschaftler haben ein Vakzin gegen jene aus der Vogelwelt stammenden H5N1-Influenzaviren entwickelt, die unter anderem wegen der Verbreitung in US-Farmen mit Milchkühen für Aufregung gesorgt haben. Im Mausmodell war der Totimpfstoff gut wirksam.
Die Wissenschafter, viele von ihnen so wie Florian Krammer von der Icahn School of Medicine in New York, haben einen Spaltimpfstoff, also einen Totimpfstoff (inaktiviert) entwickelt, der Antigene enthält, die von H5N1 (Subtyp 2.3.4.4b) abgeleitet worden sind. Hinzu kommt das seit vielen Jahrzehnten verwendete Aluminiumhydroxid als Adjuvans, was eine Verringerung der Antigendosis erlaubt und die Immunogenität verbessert.
Breiter Schutz
„Der Impfstoff induziert eine starke humorale (Antikörper; Anm.) und zelluläre Immunität und ruft hohe Konzentrationen kreuzreaktiver Antikörper gegen verschiedene H5-Hämagglutinine (HA) und unterschiedliche N1-Neuraminidase-(NA)-Glykoproteinehervor“, so die Wissenschafter. Das weist darauf hin, dass das Vakzin möglicherweise einen breiten Schutz gegen verschiedene A(H5N1)-Influenzaviren ermöglichen könnte.
„Vielversprechende Strategie“
„Geimpfte Mäuse sind (...) vollständig vor einer tödlichen Infektion mit den gleichen H5N1-Viren des Subtyps 2.3.4.4b und damit nicht übereinstimmenden (heterologen) Viren des Subtyps 1 geschützt. (...) Zusammengenommen unterstützen diese Ergebnisse diesen Impfstoffkandidaten als vielversprechende Strategie für eine breite, multifunktionale und dauerhafte Immunität gegen aktuelle und neu auftretende H5N1-Bedrohungen“, so die Fachleute. Für die Weiterentwicklung ist noch breite klinische Untersuchungen mit Probanden notwendig.
