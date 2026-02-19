Alles fix: Austria steigt ab – mit großen Plänen!

Tod am Großglockner: Urteil nach über 13 Stunden
Marathon-Prozess
Nun ist es fix: Kein Rekurs, kein Lizenz-Ansuchen! Aber Helmut Kaltenegger sichert den Spielbetrieb in der 2. Liga, will die Sanierung der Austria Klagenfurt stemmen und hat gewohnt große Pläne mit dem Klub und dem Stadion. Alle Zahlen, alle Details, alle Hintergründe des Treffens der violetten Verantwortlichen. Und: Masseverwalter Michael Pontasch erklärt auch die Sachlage.
Endlich! In Waidmannsdorf steigt violetter Rauch auf – die Zukunft der Austria Klagenfurt ist nach unselig langem Hin und Her bekannt.
