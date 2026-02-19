Navi vertraut: Mann befuhr Langlaufloipe mit Pkw

Weil es am Fernpass wegen der Schneefälle zu Verzögerungen kam, ließ sich ein Niederländer (69) von seinem Navigationsgerät alternative Routen vorschlagen. Eine führte auf eine Langlaufloipe. Erst nach 1000 Metern war Schluss!
Am Donnerstag fuhr ein 69-jähriger niederländischer Staatsangehöriger gemeinsam mit seinem Sohn von Deutschland kommend auf der B179 in Fahrtrichtung Süden.
Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam es zu diesem Zeitpunkt zu Verkehrsstauungen auf der Fernpassbundesstraße. Der Lenker wurde in weiterer Folge von seinem Navigationsgerät in Lähn von der B179 ins Ortsgebiet abgeleitet, um den Stau zu umfahren.
Loipe kilometerweit mit Auto befahren
Die Route des Navigationsgerätes führte schließlich auf die Langlaufloipe. Diese wurde vom Niederländer auf einer Länge von rund einem Kilometer in Richtung Lermoos befahren. Schließlich rutschte der Pkw beim Abwärtsfahren auf der Loipe in den Graben, und die Fahrt konnte nicht mehr eigenständig fortgesetzt werden.
Die Bergung des Pkw erfolgt in den Abendstunden durch einen Abschleppdienst, wobei hierzu eigens eine Pistenraupe zum Einsatz kommen muss.
