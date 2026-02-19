Navi vertraut: Mann befuhr Langlaufloipe mit Pkw

Loipe kilometerweit mit Auto befahren

Die Route des Navigationsgerätes führte schließlich auf die Langlaufloipe. Diese wurde vom Niederländer auf einer Länge von rund einem Kilometer in Richtung Lermoos befahren. Schließlich rutschte der Pkw beim Abwärtsfahren auf der Loipe in den Graben, und die Fahrt konnte nicht mehr eigenständig fortgesetzt werden.