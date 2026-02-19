Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wollte Stau ausweichen

Navi vertraut: Mann befuhr Langlaufloipe mit Pkw

Tirol
19.02.2026 20:48
Das Navi seines Pkw führte einen Urlauber in Bichlbach auf eine Langlaufloipe.
Das Navi seines Pkw führte einen Urlauber in Bichlbach auf eine Langlaufloipe.(Bild: EXPA/ Stefanie Oberhauser)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Weil es am Fernpass wegen der Schneefälle zu Verzögerungen kam, ließ sich ein Niederländer (69) von seinem Navigationsgerät alternative Routen vorschlagen. Eine führte auf eine Langlaufloipe. Erst nach 1000 Metern war Schluss!  

0 Kommentare

Am Donnerstag fuhr ein 69-jähriger niederländischer Staatsangehöriger gemeinsam mit seinem Sohn von Deutschland kommend auf der B179 in Fahrtrichtung Süden.

Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam es zu diesem Zeitpunkt zu Verkehrsstauungen auf der Fernpassbundesstraße. Der Lenker wurde in weiterer Folge von seinem Navigationsgerät in Lähn von der B179 ins Ortsgebiet abgeleitet, um den Stau zu umfahren.

Loipe kilometerweit mit Auto befahren
Die Route des Navigationsgerätes führte schließlich auf die Langlaufloipe. Diese wurde vom Niederländer auf einer Länge von rund einem Kilometer in Richtung Lermoos befahren. Schließlich rutschte der Pkw beim Abwärtsfahren auf der Loipe in den Graben, und die Fahrt konnte nicht mehr eigenständig fortgesetzt werden.

Die Bergung des Pkw erfolgt in den Abendstunden durch einen Abschleppdienst, wobei hierzu eigens eine Pistenraupe zum Einsatz kommen muss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.02.2026 20:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Gutachten bringt Angeklagten gehörig in Bedrängnis
193.370 mal gelesen
Bergretter damals beim Aufstieg zur Unglücksstelle (Bild links). Der Angeklagte wird von Anwalt ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
156.141 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
116.992 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf