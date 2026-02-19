Kinder getötet: Schwarze Serie schockt ganzes Land

Zudem soll ein Gutachten klären, wie und ob die junge Rumänin in einem psychischen Ausnahmezustand handelte. Laut österreichischer Rechtssprechung drohen einer Mutter, „die das Kind während der Geburt, oder solange sie noch unter der Einwirkung des Geburtsvorganges steht, tötet“, eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Da es sich um eine Jugendliche handelt, wird das Strafmaß sogar halbiert! Erst kürzlich wurde eine 22-Jährige, die ihr Baby ebenso gleich nach der Geburt auf einer Hoteltoilette erwürgt hatte, im Wiener Landesgericht zu 16 Monaten bedingt verurteilt. Sie durfte nach Hause gehen.