Fasten bei Diabetes: Vorteil oder doch ein Risiko?

Für immer mehr Menschen wird Fasten zum festen Bestandteil ihres Lebensstils. Etliche Diabetiker erhoffen sich dadurch eine Verbesserung ihrer Blutzuckerwerte. Ob Fasten bei Diabetes sinnvoll ist, kommt auf die Diabetesform an, wie der Verband der Diabetes- Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. (VDBD) bekannt gibt. Sicher ist jedoch: Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zeigen sich dabei positive Veränderungen.