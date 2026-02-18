Vorteilswelt
Verzicht mit Vorsicht

Fasten bei Diabetes: Vorteil oder doch ein Risiko?

Ernährung & Wohlfühlgewicht
18.02.2026 16:00
Wer mit Diabetes fastet, muss einiges beachten.
Wer mit Diabetes fastet, muss einiges beachten.(Bild: Krone kreativ/stockadobe.com)
Porträt von Sophie Victoria Orange
Von Sophie Victoria Orange

Der Aschermittwoch leitet nun offiziell die Fastenzeit ein. Bewusst zu hungern hat bei den meisten Menschen gesundheitliche oder religiöse Hintergründe. Auch immer mehr Diabetiker wollen fasten. Doch drohen ihnen Gefahren? Darauf müssen Sie achten, damit Sie als Diabetiker sicher verzichten können.

0 Kommentare

Für immer mehr Menschen wird Fasten zum festen Bestandteil ihres Lebensstils. Etliche Diabetiker erhoffen sich dadurch eine Verbesserung ihrer Blutzuckerwerte. Ob Fasten bei Diabetes sinnvoll ist, kommt auf die Diabetesform an, wie der Verband der Diabetes- Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. (VDBD) bekannt gibt. Sicher ist jedoch: Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zeigen sich dabei positive Veränderungen.

Grundsätzlich gilt: Wer auf Nahrung verzichten will, sollte das mit seinen betreuenden Diabetesberatern und -ärzten absprechen, um schwere Unterzuckerungen zu vermeiden. Denn Fasten beeinflusst Blutzucker, Insulinwirkung und Flüssigkeitshaushalt zugleich.

Was verspricht Fasten bei Diabetes Typ 2?
Jeder legt in der Fastenzeit seine „verbotenen“ Lebensmittel, wie Süßigkeiten, Fleisch oder Alkohol, selbst fest. Studien zeigen, dass sogenanntes intermittierendes Fasten den Langzeitblutzuckerwert um 0,5 bis 1 Prozentpunkte reduzieren kann. Auch die Kilos purzelten, durchschnittlich wurden 4 bis 5 Kilogramm innerhalb zwölf Wochen abgenommen.

Geeignet sind vor allem strukturierte Formen wie das 16:8-Modell oder das 5:2-Fasten. Gegessen wird hier nur in bestimmten Zeitfenstern. Im Fastenfenster sind nur kalorienfreie Flüssigkeiten, wie Wasser, Kaffee und ungesüßte Tees, erlaubt.

Wichtig ist ein vorsichtiger Einstieg: Zu Beginn sollten Insulin oder blutzuckersenkende Medikamente häufig um 20 bis 30 Prozent reduziert werden. Neben einer gesunden und ausgewogenen Ernährung (eiweiß- und ballaststoffreich) ist auch die Selbstkontrolle relevant. Der Blutzucker sollte mindestens viermal oder mit kontinuierlicher Glukosemessung (CGM) gemessen werden. Starke Schwankungen des Blutzuckers muss man vermeiden.

Fasten mit Diabetes Typ 1 nicht empfohlen
Bei insulinpflichtigen Diabetikern heißt es: Aufpassen! Denn bei ihnen ist die Gefahr einer Stoffwechselentgleisung drastisch erhöht. Bereits kurzes Fasten kann eine Unterzuckerung oder eine sogenannte diabetische Ketoazidose (Stoffwechselübersäuerung, Azidose) verursachen. Bei Menschen mit Diabetes Typ 1 und instabilen Werten, Hypo-Neigung oder Diabetes-Komplikationen wie Nierenschäden rät der VDBD daher klar davon ab, zu fasten.

Zuckerkranke Fastenwillige sollten überdies besonders auf ihr Wohlbefinden und Beschwerden wie Übelkeit, Benommenheit oder Müdigkeit achten. Neben Messungen des Blutzuckers mit CGM sind Keton-Messungen hilfreich. In jedem Fall gilt: Bei Blutzuckerwerten unter 70 mg/dl oder über 250 mg/dl und nachgewiesenen Ketonen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen! Das Fasten muss beendet werden, wenn neben Symptome wie Zittern, Übelkeit, Schwindel und Unwohlsein, eine Unterzuckerung oder Überzuckerung vorliegt.

