Gesunde brauchen keine Vitamin-D-Ergänzung

Positiv für Personen mit erhöhtem Bedarf

Die Frage ist und bleibt, wer – wissenschaftlich durch Studien belegt – von einer zusätzlichen Einnahme von Vitamin D gesundheitlichen Nutzen hat, ohne auch Schaden abzubekommen. Die Empfehlungen sind ziemlich eindeutig: „Die Supplementation von Vitamin D zählt im Säuglingsalter zur etablierten Primärprävention und gilt als eine der erfolgreichsten Vorbeugungsmaßnahmen zur Vermeidung der Rachitis. Auch für Kinder und Jugendliche wird zunehmend eine Supplementation empfohlen, da ausreichende Sonnenexposition häufig nicht gewährleistet ist. Für Schwangere wird in Deutschland heute meist eine Vitamin-D-Supplementierung empfohlen, oft als Bestandteil von Kombinationspräparaten im Rahmen der Standardversorgung mit Folsäure und Jod. Am anderen Ende des Altersspektrums profitieren hochbetagte Menschen, da die kutane Synthesefähigkeit (Vitamin-D-Produktion in der Haut; Anm.) altersbedingt abnimmt und die Mobilität eingeschränkt ist.“