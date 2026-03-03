Kunstgelenk: Infektionen verringern Haltbarkeit

Jährliches „Service“ empfohlen

„Generell sind jährliche Kontrollen beim Orthopäden sinnvoll, um zu prüfen, ob das Implantat noch richtig sitzt. Ein Kontrollröntgen kann bereits frühzeitig Veränderungen aufzeigen, bevor der Patient noch etwas spürt“, empfiehlt Prim. Kaltenbrunner: „Das ist ganz so wie beim jährlichen Autoservice und Pickerl. Das macht man ja auch, um Pannen vorzubeugen. Genau so viel Sorgfalt sollte man auch beim ‚körpereigenen Fahrwerk‘ anwenden.“