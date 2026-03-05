Eklat in Deutschland! Keeper durch Böller verletzt

„Unsere Gedanken sind bei Felix. Ihm geht es wirklich nicht gut. Es geht um die Gesundheit des Spielers, die heute mutwillig aufs Spiel gesetzt wurde. Wir hoffen, dass er keine längerfristigen Schäden davonträgt, denn das ist in solch einer Situation durchaus zu befürchten“, verurteilte Essens Trainer Uwe Koschinat den Böllerwurf nach Abpfiff aufs Schärfste.