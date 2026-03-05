Eklat in Deutschland! Keeper durch Böller verletzt

Zu einem Eklat ist es in Deutschlands dritter Liga gekommen. Felix Wienand, Torhüter von Rot-Weiss Essen, ist beim Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim durch einen Böller verletzt worden.
Nach einem lauten Knall war der 23-jährige Keeper am Mittwoch im Strafraum zu Boden gegangen und griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Ohr. Wienand wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, wo ein Knalltrauma und eine akute Belastungsreaktion diagnostiziert wurden.
„Unsere Gedanken sind bei Felix. Ihm geht es wirklich nicht gut. Es geht um die Gesundheit des Spielers, die heute mutwillig aufs Spiel gesetzt wurde. Wir hoffen, dass er keine längerfristigen Schäden davonträgt, denn das ist in solch einer Situation durchaus zu befürchten“, verurteilte Essens Trainer Uwe Koschinat den Böllerwurf nach Abpfiff aufs Schärfste.
Spiel unterbrochen
Dass die Partie überhaupt fertig gespielt werden konnte, war lange Zeit unklar, für 45 Minuten war das Match unterbrochen worden. Am Ende waren es die Hausherren aus Essen, die sich mit 1:0 gegen Waldhof Mannheim durchsetzen konnten – dafür allerdings einen hohen Preis zahlen mussten.
