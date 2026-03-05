Aus der Hass-Liebe entstand ein echter Boom

Auch das Team des gleichnamigen US-Unternehmers Gene Haas ist ja nicht unerfolgreich: Auf einen Podestplatz wartet man seit dem Einstieg 2016 zwar noch immer, 2018 war Romain Grosjean als Vierter in Spielberg recht nahe dran. In jener Saison wurde Haas mit dem Franzosen und Kevin Magnussen auch Fünfter der Konstrukteurs-Wertung – von den Nicht-Hersteller-Teams war nur Red Bull als Dritter besser.