Leerer Marktraum-Stand: Dieser Betreiber zieht ein

Keine drei Monate nach Eröffnung des Marktraums am Naschmarkt sperrte ein Standler bereits wieder zu. Nun steht der neue Betreiber fest.
Dass die Käserei Fratelli Valentino nur wenige Wochen nach Eröffnung der Naschmarkthalle, genannt „Marktraum“, wieder auszog, befeuerte die Kritik an dem Gastronomieprojekt. Gegner sehen darin eine Verschandelung des altehrwürdigen Naschmarktes.
Die Brüder Pasquale und Gianni Valentino hätten schlicht keine Zeit für den Stand, da sie einen neuen Standort im 23. Bezirk aufbauen und ihre Käserei dorthin verlagern wollen, erklärten sie.
Das Marktamt (MA 59) schrieb den Marktplatz aus. Knapp ein Monat später steht nun die Nachfolge fest.
Kein Käse mehr
Insgesamt 44 Bewerbungen seien eingelangt. „Rekordzahl“, heißt es. Das Rennen macht die erste Wiener Tofu-Manufaktur, bekannt als „Wiener Tofu“, und baut sich damit einen zweiten Standort auf. Produziert wird weiterhin am Karmelitermarkt.
Das Aus des Italo-Käses in der Naschmarkthalle habe nichts mit zu wenigen Besuchern zu tun gehabt, erklärte das Marktamt damals.
Vielmehr zeige das große Interesse an dem ausgeschriebenen Standl, dass die Nachfrage nach „qualitätsvollen Marktständen in Wien“ ungebrochen sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.