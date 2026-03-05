Vorteilswelt
Tofu statt Käse

Leerer Marktraum-Stand: Dieser Betreiber zieht ein

Wien
05.03.2026 08:00
Der Bau der Naschmarkthalle sorgte für viel Kritik.
Der Bau der Naschmarkthalle sorgte für viel Kritik.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Keine drei Monate nach Eröffnung des Marktraums am Naschmarkt sperrte ein Standler bereits wieder zu. Nun steht der neue Betreiber fest. 

Dass die Käserei Fratelli Valentino nur wenige Wochen nach Eröffnung der Naschmarkthalle, genannt „Marktraum“, wieder auszog, befeuerte die Kritik an dem Gastronomieprojekt. Gegner sehen darin eine Verschandelung des altehrwürdigen Naschmarktes. 

Die Brüder Pasquale und Gianni Valentino hätten schlicht keine Zeit für den Stand, da sie einen neuen Standort im 23. Bezirk aufbauen und ihre Käserei dorthin verlagern wollen, erklärten sie.

Das Marktamt (MA 59) schrieb den Marktplatz aus. Knapp ein Monat später steht nun die Nachfolge fest. 

Kein Käse mehr 
Insgesamt 44 Bewerbungen seien eingelangt. „Rekordzahl“, heißt es. Das Rennen macht die erste Wiener Tofu-Manufaktur, bekannt als „Wiener Tofu“, und baut sich damit einen zweiten Standort auf. Produziert wird weiterhin am Karmelitermarkt.

Das Aus des Italo-Käses in der Naschmarkthalle habe nichts mit zu wenigen Besuchern zu tun gehabt, erklärte das Marktamt damals.

Vielmehr zeige das große Interesse an dem ausgeschriebenen Standl, dass die Nachfrage nach „qualitätsvollen Marktständen in Wien“ ungebrochen sei. 

Wien
05.03.2026 08:00
