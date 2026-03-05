Wende bei Prozess: Joint war nicht Unfallursache

Fast ein Jahr ist es nun schon her, dass sich das Leben zweier junger Verkehrsteilnehmer verändert hat: Eine damals 24-jährige krachte auf der Villacher Straße in St. Veit mit ihrem Wagen zunächst in eine Verkehrsinsel, dann gegen den entgegenkommenden Wagen eines 27-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt.