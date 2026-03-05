625 Mio. Dollar fehlen! „Uns läuft die Zeit davon“

Die WM-Standorte Miami, New Jersey und Kansas City warten auf 625 Millionen Dollar an Sicherheitsgeldern. Fanmeilen droht die Absage …
Die israelisch-amerikanischen Luftschläge gegen den Iran lassen 98 Tage vor WM-Beginn in den USA, Kanada und Mexiko auch die Fußball-Spitze aufhorchen.
Zu den Spekulationen, ob der Iran beim Spektakel antritt oder nicht, lieferte nun US-Präsident Donald Trump erstmals eine Wortspende. Dem Nachrichtenportal „Politico“ sagte der 79-Jährige: „Es ist mir egal, der Iran ist ein schwer angeschlagenes Land, es läuft auf Reserve.“
„Völlig inakzeptabel“
Aber auch innerhalb der Vereinigten Staaten werden die Sorgenfalten breiter. Die vom US-Kongress bewilligten 625 Millionen Dollar an Sicherheitsgeldern sind – wie die Austragungsorte Miami, Kansas City oder New Jersey monierten – noch nicht freigegeben. „Völlig inakzeptabel. Die WM ist eine globale Bühne, uns läuft die Zeit davon“, sagte Nelli Pou, Abgeordnete in New Jersey.
Und Raymond Martinez, Chef des OK-Büros in Miami, ergänzte: „Ohne diese Gelder wäre unsere Planung für das Fanfestival katastrophal.“ Public Viewings, Fanmeilen und andere Veranstaltungen stehen kurz vor der Absage …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.