625 Mio. Dollar fehlen! „Uns läuft die Zeit davon“

„Völlig inakzeptabel“

Aber auch innerhalb der Vereinigten Staaten werden die Sorgenfalten breiter. Die vom US-Kongress bewilligten 625 Millionen Dollar an Sicherheitsgeldern sind – wie die Austragungsorte Miami, Kansas City oder New Jersey monierten – noch nicht freigegeben. „Völlig inakzeptabel. Die WM ist eine globale Bühne, uns läuft die Zeit davon“, sagte Nelli Pou, Abgeordnete in New Jersey.