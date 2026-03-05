Vorteilswelt
98 Tage vor WM-Beginn

625 Mio. Dollar fehlen! „Uns läuft die Zeit davon“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.03.2026 07:31
Ohne Sicherheitsgelder wackeln bei der WM die vielen Public Viewings.
Ohne Sicherheitsgelder wackeln bei der WM die vielen Public Viewings.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Von krone Sport

Die WM-Standorte Miami, New Jersey und Kansas City warten auf 625 Millionen Dollar an Sicherheitsgeldern. Fanmeilen droht die Absage …

Die israelisch-amerikanischen Luftschläge gegen den Iran lassen 98 Tage vor WM-Beginn in den USA, Kanada und Mexiko auch die Fußball-Spitze aufhorchen.

US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Zu den Spekulationen, ob der Iran beim Spektakel antritt oder nicht, lieferte nun US-Präsident Donald Trump erstmals eine Wortspende. Dem Nachrichtenportal „Politico“ sagte der 79-Jährige: „Es ist mir egal, der Iran ist ein schwer angeschlagenes Land, es läuft auf Reserve.“

 „Völlig inakzeptabel“
Aber auch innerhalb der Vereinigten Staaten werden die Sorgenfalten breiter. Die vom US-Kongress bewilligten 625 Millionen Dollar an Sicherheitsgeldern sind – wie die Austragungsorte Miami, Kansas City oder New Jersey monierten – noch nicht freigegeben. „Völlig inakzeptabel. Die WM ist eine globale Bühne, uns läuft die Zeit davon“, sagte Nelli Pou, Abgeordnete in New Jersey.

US-Präsident Donald Trump
US-Präsident reagiert
Iran nicht bei WM? Trump ist‘s „wirklich egal“
03.03.2026

Und Raymond Martinez, Chef des OK-Büros in Miami, ergänzte: „Ohne diese Gelder wäre unsere Planung für das Fanfestival katastrophal.“ Public Viewings, Fanmeilen und andere Veranstaltungen stehen kurz vor der Absage …

