Bis zu 19 Grad!

Frühling kehrt ein – doch Saharastaub trübt Sonne

Österreich
05.03.2026 08:00
Frühlingshafte Temperaturen und viel Sonne stehen bevor – Saharastaub sorgt jedoch für einen ...
Frühlingshafte Temperaturen und viel Sonne stehen bevor – Saharastaub sorgt jedoch für einen leicht milchigen Himmel über Österreich. (Symbolbild)(Bild: Georg Wastl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich darf sich in den nächsten Tagen über fast durchgehend sonniges Wetter freuen. Hochdruckeinfluss sorgt für stabile und trockene Verhältnisse – auch wenn Saharastaub den Himmel zeitweise etwas milchig erscheinen lässt. 

Der Tag startet am Donnerstag vor allem im Donauraum sowie in einigen Becken und Tälern mit Frühnebel. Dieser löst sich jedoch rasch auf und macht einem sonnigen Tag Platz. Nur ein paar hohe Schleierwolken und Saharastaub können den strahlenden Eindruck leicht trüben. Die Temperaturen erreichen milde 11 bis 18 Grad, am wärmsten wird es im Westen.

Auch am Freitag dominiert sonniges Hochdruckwetter. Frühnebel zeigt sich nur vereinzelt und verschwindet schnell. Danach scheint im ganzen Land häufig die Sonne, lediglich Saharastaub kann den Himmel etwas dämpfen. Im Westen und Südwesten ziehen im Tagesverlauf dünne Schleierwolken auf, sonst bleibt es meist wolkenlos. Der Wind weht schwach, im Nordosten zeitweise mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 7 und plus 4 Grad, tagsüber werden 11 bis 18 Grad erreicht.

Der Samstag beginnt erneut mit Nebelfeldern im Donauraum sowie in einigen Tälern und Becken. Doch auch diese lösen sich bereits am Vormittag auf. Danach setzt sich wieder viel Sonnenschein durch, nur wenige Wolken sind am Himmel. Der Saharastaub verabschiedet sich auch hier noch nicht – der Blick Richtung Sonne bleibt leicht trüb. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 5 Grad, Höchstwerte 11 bis 19 Grad – am wärmsten im Westen und im Bergland.

Österreich
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
7 km/h
04:01 h
30 %
Symbol wolkenlos
6° / 15°
7 km/h
11:01 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
3° / 15°
14 km/h
11:03 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
4° / 15°
17 km/h
10:48 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 15°
15 km/h
08:24 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
5° / 15°
19 km/h
10:58 h
< 5 %
Symbol wolkig
4° / 14°
7 km/h
07:41 h
20 %
Symbol heiter
3° / 16°
5 km/h
08:40 h
35 %
Symbol heiter
6° / 18°
8 km/h
09:39 h
45 %
Symbol heiter
5° / 19°
11 km/h
10:42 h
20 %
Wien
Symbol stark bewölkt
3° / 13°
10 km/h
03:42 h
25 %
Symbol wolkenlos
1° / 14°
11 km/h
10:51 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 16°
13 km/h
10:38 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 16°
11 km/h
09:50 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 16°
14 km/h
09:10 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
2° / 17°
8 km/h
10:52 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 15°
7 km/h
05:22 h
20 %
Symbol heiter
2° / 18°
9 km/h
10:44 h
40 %
Symbol heiter
5° / 16°
16 km/h
08:54 h
45 %
Symbol heiter
3° / 19°
7 km/h
10:11 h
15 %
St. Pölten
Symbol wolkig
4° / 13°
6 km/h
05:36 h
35 %
Symbol wolkenlos
5° / 15°
7 km/h
10:59 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
2° / 16°
17 km/h
10:45 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
4° / 16°
20 km/h
11:08 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 15°
16 km/h
09:09 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
4° / 15°
22 km/h
11:10 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 15°
8 km/h
07:49 h
10 %
Symbol heiter
2° / 17°
5 km/h
08:42 h
25 %
Symbol wolkig
3° / 19°
7 km/h
07:22 h
45 %
Symbol heiter
3° / 19°
14 km/h
10:26 h
15 %
Eisenstadt
Symbol heiter
3° / 14°
9 km/h
08:47 h
15 %
Symbol heiter
0° / 15°
10 km/h
10:10 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 15°
8 km/h
11:05 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 15°
6 km/h
10:47 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 15°
7 km/h
05:50 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 16°
5 km/h
09:40 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 16°
4 km/h
08:49 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 16°
5 km/h
09:24 h
30 %
Symbol einzelne Regenschauer
3° / 13°
6 km/h
07:03 h
55 %
Symbol wolkig
2° / 17°
4 km/h
06:53 h
50 %
Linz
Symbol wolkig
3° / 15°
8 km/h
06:13 h
40 %
Symbol wolkenlos
1° / 15°
6 km/h
10:57 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 15°
6 km/h
10:03 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 15°
5 km/h
10:03 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 15°
6 km/h
09:24 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 15°
6 km/h
09:35 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 16°
5 km/h
08:35 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 19°
6 km/h
09:25 h
30 %
Symbol einzelne Regenschauer
2° / 19°
6 km/h
04:51 h
55 %
Symbol heiter
2° / 19°
6 km/h
08:33 h
< 5 %
Graz
Symbol heiter
1° / 15°
5 km/h
09:35 h
30 %
Symbol heiter
0° / 16°
5 km/h
10:04 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-0° / 16°
6 km/h
10:55 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-0° / 16°
5 km/h
11:05 h
< 5 %
Symbol heiter
-0° / 16°
6 km/h
09:39 h
< 5 %
Symbol heiter
-0° / 16°
6 km/h
09:38 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 15°
5 km/h
09:16 h
< 5 %
Symbol heiter
-0° / 16°
6 km/h
10:23 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
0° / 17°
5 km/h
05:24 h
50 %
Symbol heiter
1° / 17°
6 km/h
10:45 h
10 %
Klagenfurt
Symbol heiter
0° / 13°
8 km/h
10:08 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-1° / 15°
7 km/h
10:45 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
0° / 15°
6 km/h
10:50 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 15°
6 km/h
10:59 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 15°
6 km/h
07:39 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 16°
6 km/h
09:39 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 15°
6 km/h
10:57 h
25 %
Symbol wolkenlos
2° / 16°
6 km/h
10:42 h
45 %
Symbol wolkig
3° / 15°
7 km/h
05:43 h
40 %
Symbol heiter
2° / 18°
8 km/h
08:45 h
25 %
Salzburg
Symbol heiter
0° / 16°
3 km/h
10:18 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-1° / 17°
16 km/h
10:55 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 16°
8 km/h
06:16 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
0° / 17°
9 km/h
11:06 h
< 5 %
Symbol wolkig
-0° / 17°
10 km/h
07:40 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 17°
11 km/h
10:11 h
25 %
Symbol heiter
0° / 16°
7 km/h
10:05 h
40 %
Symbol heiter
0° / 16°
7 km/h
09:52 h
50 %
Symbol wolkig
2° / 16°
8 km/h
06:45 h
30 %
Symbol wolkig
1° / 17°
12 km/h
07:40 h
45 %
Innsbruck
Symbol heiter
1° / 11°
4 km/h
09:12 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 11°
6 km/h
10:24 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 12°
5 km/h
05:48 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 12°
6 km/h
09:18 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 12°
5 km/h
07:06 h
20 %
Symbol wolkig
3° / 12°
6 km/h
07:03 h
45 %
Symbol heiter
2° / 12°
5 km/h
09:07 h
45 %
Symbol wolkig
2° / 12°
5 km/h
07:27 h
50 %
Symbol wolkenlos
3° / 13°
7 km/h
11:10 h
45 %
Symbol wolkig
3° / 14°
9 km/h
05:49 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Auch am Sonntag kann sich örtlicher Nebel zeigen, verschwindet aber meist rasch. Im Tagesverlauf wird es allerdings nicht mehr ganz so strahlend sonnig: Schleierwolken und im Norden sowie Osten auch mittelhohe Wolken ziehen durch. Dazu frischt vor allem in der Ostregion ein teils lebhafter Südostwind auf. Am Nachmittag werden 11 bis 18 Grad erreicht.

Viel Sonne, milde Temperaturen und ein Hauch von Wüstenstaub – Österreich steuert also auf ein ruhiges und frühlingshaftes Wochenende zu.

Österreich
05.03.2026 08:00
