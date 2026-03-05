Frühling kehrt ein – doch Saharastaub trübt Sonne

Der Samstag beginnt erneut mit Nebelfeldern im Donauraum sowie in einigen Tälern und Becken. Doch auch diese lösen sich bereits am Vormittag auf. Danach setzt sich wieder viel Sonnenschein durch, nur wenige Wolken sind am Himmel. Der Saharastaub verabschiedet sich auch hier noch nicht – der Blick Richtung Sonne bleibt leicht trüb. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 5 Grad, Höchstwerte 11 bis 19 Grad – am wärmsten im Westen und im Bergland.