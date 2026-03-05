Trainerwechsel reicht bei Red Bull Salzburg nicht

Pfiffe für Red Bull Salzburg

Daniel Beichler hat in seiner Amtszeit damit schon im dritten Spiel einen enormen Dämpfer erlitten. Mit einem fulminanten 5:1-Sieg gegen den LASK war der Steirer in seine Amtszeit gestartet und darauf von Lobeshymnen überschüttet worden. Zehn Tage später sieht die Lage völlig anders aus, der Anfangselan unter dem 37-Jährigen scheint fürs Erste verpufft zu sein. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Zuschauer den amtierenden Tabellenführer schon zur Halbzeit auspfiffen. „Verständlich, aber nicht förderlich“, befand der Salzburg-Trainer.