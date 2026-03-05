Das riecht schon jetzt nach einer einzigen Farce!

Obwohl erst Freitag die Paralympics eröffnet werden, trugen die Paraski-Asse Veronika Aigner und Markus Salcher schon Dienstag Österreichs Fahne. TV-Kameras zeichneten alles auf. Die Bilder werden dann bei der Eröffnungsfeier eingeschnitten. So hielten es auch andere Teams, da die Reise ins Amphitheater von Verona lang und kraftraubend ist.