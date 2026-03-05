Vorteilswelt
Paralympics in Cortina

Das riecht schon jetzt nach einer einzigen Farce!

Wintersport
05.03.2026 06:30
Nach den Olympischen Spielen beginnen Freitag in Italien die Paralympics.
Nach den Olympischen Spielen beginnen Freitag in Italien die Paralympics.(Bild: AP/Andrew Medichini)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Mehrere Nationen boykottieren Freitag die Eröffnungsfeier der Paralympics in Verona, weil das Internationale Paralympische Komitee Russland und Weißrussland wieder aufgenommen hat. Kurios: Österreichs Fahnenträger wurden schon am Dienstag aufgenommen. Die Bilder werden dann in die TV-Übertragung eingeschnitten.

0 Kommentare

Obwohl erst Freitag die Paralympics eröffnet werden, trugen die Paraski-Asse Veronika Aigner und Markus Salcher schon Dienstag Österreichs Fahne. TV-Kameras zeichneten alles auf. Die Bilder werden dann bei der Eröffnungsfeier eingeschnitten. So hielten es auch andere Teams, da die Reise ins Amphitheater von Verona lang und kraftraubend ist.

Wintersport
05.03.2026 06:30
