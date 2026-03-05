Stalking extrem: 188 Anrufe binnen weniger Tage

Opfer leidet bis heute

Die 44-jährige Ex-Frau wurde getrennt vom Angeklagten befragt. Seit dem Vorfall sei zwar kein weiterer Kontakt erfolgt, doch die Folgen seien spürbar. Sie leide an Angstzuständen, Panikattacken und Schlafstörungen und befinde sich in psychologischer Behandlung. Richter Theo Rümmele verurteilte den Mann schließlich wegen versuchter beharrlicher Verfolgung zu vier Monaten bedingter Haft. Eine frühere bedingte Strafe wurde nicht widerrufen, die Probezeit jedoch auf fünf Jahre verlängert. Zusätzlich ordnete das Gericht eine stationäre Suchttherapie sowie ambulante Nachbetreuung an. Der Ex-Frau wurden 500 Euro Teilschmerzensgeld zugesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.