Hai griff Schnorchler am Great Barrier Reef an

Durch den Biss des Hais wurde das Opfer an Arm und Bauch verletzt – trotzdem schaffte er es noch, mit seinen Freunden zu der Insel zu schwimmen. Die Mitarbeiter eines Hotels auf dem Eiland forderten Hilfe an, und der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Bundaberg auf dem Festland geflogen. Er soll in stabilem Zustand sein.