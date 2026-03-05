Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock in Cleveland

Spaziergänger findet 2 Mädchenleichen in Koffern

Ausland
05.03.2026 07:33
Ein Ermittler am Fundort in Cleveland
Ein Ermittler am Fundort in Cleveland(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Spaziergänger hat an einer Böschung im US-Bundesstaat Ohio eine schockierende Entdeckung machen müssen: In Koffern lagen die Leichen von zwei Mädchen. Die Halbschwestern sollen dort schon längere Zeit gelegen haben. 

0 Kommentare

Die Leichen wurden am Montag in Cleveland im Stadtteil Collinwood gemacht. Die Opfer wurden auf etwa 8 bis 13 und 10 bis 14 Jahre geschätzt. Es ist bislang unklar, wie die beiden Mädchen, ums Leben gekommen seien, erklärte die Polizeichefin Dorothy Todd. „Wir hoffen, Antworten zu finden“, sagte sie. „Das ist eine schreckliche, tragische Situation.“

Hund führte Herrchen zu Leichen
Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund an einem Feld unterwegs war, entdeckte die Leichen. Er war wegen des Schnees dort länger nicht mehr unterwegs gewesen – während des Ausflugs nahm der Hund die Fähre auf, wie der Sender Cleveland 19 berichtete. Der Mann rief sofort die Polizei. 

Die Koffer mit den Leichen wurden nicht allzu tief vergraben aufgefunden.
Die Koffer mit den Leichen wurden nicht allzu tief vergraben aufgefunden.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

„Die Beamten rückten aus und fanden eine tote Person in einem flachen Grab in einem Koffer vor“, so Todd. Als die Beamten und Mordermittler am Tatort eintrafen, fanden sie laut Todd die zweite Leiche in der Nähe. Beide Koffer, in denen sich die Körper befanden, waren zum Teil in flachen Gräbern vergraben. 

Verdächtige festgenommen
Eine DNA-Untersuchung ergab, dass die beiden Mädchen Halbschwestern sind. Es lägen aber keine Vermisstenmeldungen von Kindern vor, die zu den Opfern passen. Am Mittwochabend berichteten örtliche Medien von einer Festnahme in dem Fall – eine Frau sei in ein Gefängnis eingeliefert worden. Nähere Informationen wurden von den Ermittlern jedoch nicht preisgegeben. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
05.03.2026 07:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf