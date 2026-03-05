Schock in Cleveland
Spaziergänger findet 2 Mädchenleichen in Koffern
Ein Spaziergänger hat an einer Böschung im US-Bundesstaat Ohio eine schockierende Entdeckung machen müssen: In Koffern lagen die Leichen von zwei Mädchen. Die Halbschwestern sollen dort schon längere Zeit gelegen haben.
Die Leichen wurden am Montag in Cleveland im Stadtteil Collinwood gemacht. Die Opfer wurden auf etwa 8 bis 13 und 10 bis 14 Jahre geschätzt. Es ist bislang unklar, wie die beiden Mädchen, ums Leben gekommen seien, erklärte die Polizeichefin Dorothy Todd. „Wir hoffen, Antworten zu finden“, sagte sie. „Das ist eine schreckliche, tragische Situation.“
Hund führte Herrchen zu Leichen
Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund an einem Feld unterwegs war, entdeckte die Leichen. Er war wegen des Schnees dort länger nicht mehr unterwegs gewesen – während des Ausflugs nahm der Hund die Fähre auf, wie der Sender Cleveland 19 berichtete. Der Mann rief sofort die Polizei.
„Die Beamten rückten aus und fanden eine tote Person in einem flachen Grab in einem Koffer vor“, so Todd. Als die Beamten und Mordermittler am Tatort eintrafen, fanden sie laut Todd die zweite Leiche in der Nähe. Beide Koffer, in denen sich die Körper befanden, waren zum Teil in flachen Gräbern vergraben.
Verdächtige festgenommen
Eine DNA-Untersuchung ergab, dass die beiden Mädchen Halbschwestern sind. Es lägen aber keine Vermisstenmeldungen von Kindern vor, die zu den Opfern passen. Am Mittwochabend berichteten örtliche Medien von einer Festnahme in dem Fall – eine Frau sei in ein Gefängnis eingeliefert worden. Nähere Informationen wurden von den Ermittlern jedoch nicht preisgegeben.
