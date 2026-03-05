Spaziergänger findet 2 Mädchenleichen in Koffern

Die Leichen wurden am Montag in Cleveland im Stadtteil Collinwood gemacht. Die Opfer wurden auf etwa 8 bis 13 und 10 bis 14 Jahre geschätzt. Es ist bislang unklar, wie die beiden Mädchen, ums Leben gekommen seien, erklärte die Polizeichefin Dorothy Todd. „Wir hoffen, Antworten zu finden“, sagte sie. „Das ist eine schreckliche, tragische Situation.“