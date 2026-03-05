Tourismus zwischen Krieg, KI und Tiroler Knödeln

„Klein, nah, sicher und kühl“ als Trend

Für Seiler liegt eine der Antworten auf unsichere Zeiten in der Internationalisierung der Gästeschichten. Wer kommt, wird sich verändern. Die Konstante: Die Reiselust ist ungebrochen. Das wurde auf der ITB ganz deutlich. Unterwegs sein, andere Länder erkunden und Abenteuer erleben – das gehört für immer mehr Menschen zu einem Grundbedürfnis. Das Wohin ist veränderbar. „Klein, nah, sicher und kühl“, fasst Seiler einen Trend zusammen, von dem Tirol seit Jahren profitiert. Auch Martin Ebster, Direktor des Tourismusverbands St. Anton, spricht von der „Sehnsucht nach sicherem Reisen“. Die geopolitische Lage sei nur ein Aspekt. Tourismus-LR Mario Gerber (ÖVP) nennt als weiteren eine gute Infrastruktur auf den Bergen.