Österreichs Nummer eins muss ein Faulpelz sein

Für Filip Misolic kann das Jahr 2026 nur besser werden! Nach einem mäßigen Saisonstart liegt das Tennis-Ass nun seit zwei Wochen mit einer schweren Fersenverletzung flach. Österreichs Nummer eins über den harten Reha-Weg zurück und wann der 24-jährige Steirer wieder auf der ATP-Tour zu sehen sein wird.
Passiert ist das Malheur vor knapp zwei Wochen beim Challenger-Turnier in Lille. Filip Misolic musste w.o. geben. Der Grund: Der Steirer zog sich einen Teilriss der Plantarfaszie zu. Plantar was? Für Nicht-Mediziner: Das ist eine Sehnenplatte unter der Fußsohle.
