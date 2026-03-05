Österreichs Nummer eins muss ein Faulpelz sein

Für Filip Misolic kann das Jahr 2026 nur besser werden! Nach einem mäßigen Saisonstart liegt das Tennis-Ass nun seit zwei Wochen mit einer schweren Fersenverletzung flach. Österreichs Nummer eins über den harten Reha-Weg zurück und wann der 24-jährige Steirer wieder auf der ATP-Tour zu sehen sein wird.