Überall in NÖ mehr Arbeitslose, aber eine Ausnahme

Die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Beim Anstieg der Arbeitslosigkeit liegt Niederösterreich erneut im traurigen Spitzenfeld. Allerdings: Es gibt einen Bezirk, der derzeit weniger Arbeitslose als vor einem Jahr aufweist.
Mit 55.327 Personen, die arbeitslos gemeldet sind, liegt Niederösterreich um 6 Prozent über dem Wert von vor einem Jahr. Damit bildet das weite Land mit Vorarlberg (+7,2 %) die traurige Spitze aller Bundesländer. In OÖ ist die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr sogar gesunken.
Viele Industrie-Jobs weg
Mit einem Plus von 8,3 Prozent sind Frauen in NÖ stärker vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen als Männer (+4,5 %). Ältere Personen ab 50 trifft es mit einer Zunahme von 7,1 Prozent im gleichen Ausmaß wie Junge bis 24 Jahre. Bei den Branchen verzeichnen die Industrie mit (+11,8 %) und das Gesundheits- und Sozialwesen mit (+11,7 %) die höchsten Anstiege bei den Job-Verlusten.
Der deutliche Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jänner hat sich in Niederösterreich auch im Februar fortgesetzt.
Sandra Kern, AMS-Geschäftsführerin
Bild: Imre Antal
Eine Region ohne Anstieg
Regional ist die Zahl der Arbeitslosen mit +16 Prozent im Bezirk Melk im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen. Alle Regionen weisen gegenüber dem vergangenen Jahr einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen auf _ mit einer Ausnahme: Der Bezirk Gmünd hat als einziger weniger Arbeitslose als vor einem Jahr.
