Überall in NÖ mehr Arbeitslose, aber eine Ausnahme

Viele Industrie-Jobs weg

Mit einem Plus von 8,3 Prozent sind Frauen in NÖ stärker vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen als Männer (+4,5 %). Ältere Personen ab 50 trifft es mit einer Zunahme von 7,1 Prozent im gleichen Ausmaß wie Junge bis 24 Jahre. Bei den Branchen verzeichnen die Industrie mit (+11,8 %) und das Gesundheits- und Sozialwesen mit (+11,7 %) die höchsten Anstiege bei den Job-Verlusten.