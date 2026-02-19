Kuscheltiere bieten bärenstarke Hilfe für Kinder

Ein Teddybär erinnert viele an ihren ersten Spielgefährten, an den ersten Freund, den man in traurigen Momenten mit Tränen benetzte, den man vor lauter Freude umarmte, ohne den man nicht ins Bettchen ging; der Teddy gab Sicherheit. Für Kinder in Not ist ein Kuscheltier oft das einzige, was sie haben.