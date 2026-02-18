Lawinen-Tod: Mann stirbt noch Unfallstelle

Zwei Tote in Tirol, ein Toter in Vorarlberg: Österreich verzeichnet am Aschermittwoch eine traurige Bilanz. Die zur Unglücksstelle gerufenen Einsatzkräfte konnten den verschütteten Wintersportler am Sonnenkopf im Klostertal zwar rasch lokalisieren und ausgraben – dennoch kam jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche an der Unfallstelle blieben ohne Erfolg, hieß es von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.