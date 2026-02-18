Lawine verschüttete Tourengeher (70) komplett

In Saalbach, Obertauern, Dienten und Zederhaus gingen am Mittwoch weitere Lawinen ab – stets ausgelöst von Wintersportlern. Verletzt wurde niemand. Die Bergrettung rät zu erhöhter Vorsicht. Denn: Derzeit sei die Schneesituation abseits der Pisten extrem heikel und teilweise selbst für erfahrene Tourengeher „einfach nicht beurteilbar“.